11:51 (мск), источник: ТАСС
WSJ: Байден не может найти общий язык с молодежью и теряет ее поддержку
В 2024 году на выборах впервые проголосуют избиратели, которых от президента отделяет разница в возрасте более 60 лет.
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НЬЮ-ЙОРК, 20 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден теряет поддержку со стороны миллениалов (родились с начала 1980-х до конца 1990-х годов) и представителей поколения Z (родились с конца 1990-х до начала 2010-х годов) из-за неспособности найти с ними общий язык. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.
По ее оценкам, несмотря на заявления команды главы Белого дома о том, что частые обращения Байдена к прошлому относятся к его «народному стилю», а новые поколения «воспринимают его мудрость и опыт», президент теряет поддержку молодежи, поскольку ему трудно найти общий язык с молодыми избирателями. Издание утверждает, что рассказы Байдена «о людях, которые умерли и исчезли из поля зрения общественности», выглядят неактуальными для юной аудитории.
По словам главы политической организации «Молодые демократы Университета Эмори» в Атланте Даниэлы Парра, президент, которому в понедельник исполняется 81 год, «выглядит оторванным от реальности», продолжая ссылаться на политиков прошлого, с которыми поколение Z ничего не связывает.
The Wall Street Journal отмечает, что Байдена отделяет от избирателей, которые впервые проголосуют за него в 2024 году, более 60 лет. По оценкам газеты, такой огромный разрыв представляет собой проблему для самого старого президента в истории США. Как заявил изданию 26-летний сотрудник IT-компании Алекс Гринвальд, содержание официальных речей Байдена «не отражает проблемы, с которыми сталкиваются молодые люди», живущие от зарплаты до зарплаты.
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Экс-глава Белого дома Дональд Трамп заявил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.