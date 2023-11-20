11:58 (мск), новости Беларуси, источник: РИА Новости
Лукашенко надеется, что саммит ОДКБ поспособствует обороне и безопасности
Лукашенко: саммит ОДКБ должен способствовать усилиям по обороне и безопасности.
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МИНСК, 20 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает, что саммит ОДКБ, который состоится 23 ноября в Минске, будет способствовать наращиванию усилий по обороне и безопасности стран-членов организации.
Лукашенко в понедельник принимает генсека ОДКБ Имангали Тасмагамбетова.
«У нас с вами ответственный период. Нам надо достойно провести сессию нашей военно-политической организации. И я хотел бы прежде всего от вас услышать, если это есть, определенные нюансы накануне этого мероприятия. Очень ответственного мероприятия. Мы очень серьезно готовимся к этому мероприятию», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.
В ходе встречи президент Белоруссии отметил наличие непростого периода на постсоветском пространстве, который характеризуется конфликтными ситуациями в СНГ, в том числе в зоне ответственности ОДКБ. «Но мы к этому готовы, и я надеюсь, что данное мероприятие в рамках военно-политической организации в Минске будет как раз способствовать наращиванию наших усилий по обороне и безопасности членов ОДКБ», — сказал Лукашенко.