12:14 (мск), источник: ТАСС
СМИ: Финляндия готовится полностью закрыть границу с РФ в ночь на 22 ноября
По данным газеты Iltalehti, правительство премьера Петтери Орпо может принять такое решение 20 ноября.
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СТОКГОЛЬМ, 20 ноября. /ТАСС/. Власти Финляндии планируют закрыть всю границу с Россией в ночь на среду. Об этом сообщила газета Iltalehti со ссылкой на источники.
По данным издания, правительство премьера Петтери Орпо может в понедельник принять решение о закрытии оставшихся КПП на границе с РФ. Закрыты эти КПП, как предполагается, будут в 00:00 по местному времени в среду (01:00 мск).
Пока остаются открытыми погранпункты «Вартиус», «Салла», «Куусамо» и «Рая-Йоосеппи». КПП «Вартиус» был закрыт в 18:00 (19:00 мск) 18 ноября и вновь открыт в 08:00 (09:00 мск) 19 ноября. 19 ноября вооруженные силы Финляндии прибыли на КПП «Вартиус» для оказания помощи пограничникам, возводящим там временный барьер.
В ночь с 17 на 18 ноября Финляндия закрыла четыре пограничных пункта на восточной границе — «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматре» и «Ниирале». Так, по словам Орпо, власти реагируют на приток «граждан третьих стран» к восточной границе Финляндии, который увеличился в последнее время. Как пояснила министр внутренних дел республики Мари Рантанен, решение действует до 18 февраля 2024 года.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Финляндии о закрытии части погранпереходов на границе с Россией создает новые разделительные линии в Европе, ответ Москвы на эти действия будет прорабатываться в межведомственном формате.