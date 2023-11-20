12:06 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md
За неделю 170 иностранных граждан не пустили на территорию Молдовы
Пограничная полиция Молдовы отчиталась о свой деятельности за прошедшую неделю.
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КИШИНЕВ, 20 ноя — Sputnik. С 13 по 19 ноября 2023 года Пограничная полиция Молдовы выписала штрафы за различные нарушения на сумму 175 900 леев, сообщили в ведомстве.
За указанный период запрет на въезд в Молдову получили 170 иностранных граждан, а также 48 транспортных средств.
Границу с Молдовой за неделю пересекли 319 533 человека и 84 795 единиц автотранспорта.
Самой «активной» остается граница с Румынией, на нее приходится 52% от общего числа пересечений. Около 33% пересечений зафиксировано в пунктах пропуска, расположенных на молдавско-украинской границе, 15% приходится на воздушную границу.
Наиболее загруженными за указанный период были КПП Леушены, Кишиневский международный аэропорт, Скуляны, Атаки, Джурджулешты и совместный пограничный пункт в Паланке.