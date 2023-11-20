14:09 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
Посол Узбекистана в Испании завершает свою дипломатическую миссию
Госсекретарь МИД Испании поблагодарила дипломата за вклад в развитие двусторонних отношений между странами.
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Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Испании Жахонгир Ганиев встретился с государственным секретарём по иностранным и глобальным вопросам МИД Испании Анхелес Мореной Бау в связи с завершением своей дипломатической миссии, пишет ИА «Дунё».
В ходе встречи подчеркивалось, что за последние годы двустороннее сотрудничество между Узбекистаном и Испанией вышло на новый многоплановый уровень и было очень продуктивным.
Госсекретарь МИД Испании выразила благодарность узбекскому дипломату за вклад в развитие двусторонних отношений и придание им устойчивой динамики.
По итогам встречи сторонами была выражена уверенность в дальнейшем развитии двусторонних отношений и реализации достигнутых ранее договоренностей.
Жахонгир Ганиев работал в посольстве Узбекистана в Мадриде с 2017 года: сначала временным поверенным в делах, в 2018 году был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом и постоянным представителем во Всемирной туристской организации (ЮНВТО), в 2020 году также утвержден послом в Ватикане и представителем в Международном оливковом совете по совместительству.