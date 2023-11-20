12:52 (мск), источник: МК.RU Волгоград
Андрей Бочаров встретился с организаторами телепремии ТЭФИ-Регион
Волгоград второй раз за историю телевизионного конкурса принимает финал ТЭФИ-Регион, победителей назовут вечером 20 ноября на сцене ЦКЗ.
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С организаторами премии встретился губернатор Андрей Бочаров, он поблагодарил комитет конкурса за доверие к региону.
Глава региона отметил символизм события: финал главного телеконкурса страны проводится в год 80-летия Сталинградской победы.
Я рад приветствовать в вашем лице всех участников и гостей 22-го телевизионного конкурса на легендарной земле непокоренного города-героя. Все регионы нашей страны приняли участие в ТЭФИ и представили свои работы. Сегодня будут подведены итоги, и жюри вынесет справедливое решение. 138 телевизионных компаний представили 548 работ, и каждая имеет свой колорит и особенности, по-своему раскрывает актуальные темы.
В Волгограде назовут победителей по двум направлениям: «Информационное телевещание» и «Просветительское и развлекательное телевещание». Как отметил спецпредставитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству, президент Фонда «Академия российского телевидения» Михаил Швыдкой, участники представили разноплановые работы. Он также оценил перемены в Волгограде — благоустройство и городскую среду.
Очень важно, что конкурс проходит на гостеприимной волгоградской — сталинградской земле в дни, когда мы все отмечаем 80-летие победы под Сталинградом. Не было бы Сталинградской битвы — не было бы взятия Берлина. Для меня это имеет особое значение. Мой отец воевал здесь, был тяжело очень ранен и выжил. Если бы не было этой победы 80 лет назад, я бы перед вами не сидел. Со священной сталинградской землей, с Волгоградской областью меня многое связывает. Когда я работал в Министерстве культуры, мы занимались как раз мемориалом на Мамаевом кургане: тогда стоял остро вопрос реставрации, сохранения самой скульптуры «Родина-мать зовет!». Лет 12 я каждый год два-три раза, а то и чаще, приезжал, поэтому край ваш знаю. Но лет 10 я здесь не был. Вчера, сегодня посмотрел — перемены разительные. Город преобразился, вы серьезно подняли промышленность — это одна из важнейших сфер для благосостояния Волгоградской области. Вы работаете на победу — это важно и ценно.
В эти дни Волгоград снова стал центром событий. Накануне в день 81-й годовщины начала контрнаступления под Сталинградом тысячи зрителей увидели инсталляцию «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане. Сегодня на «Волгоград Арене» состоится товарищеский матч сборных России и Кубы.