12:46 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md
Гросу сообщил об успехах PAS на всеобщих местных выборах
Председатель партии «Действие и солидарность» подвел итоги прошедших местных выборов.
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КИШИНЕВ, 20 ноя — Sputnik. Представители партии «Действие и солидарность» (PAS) по итогам двух туров всеобщих местных выборов заняли посты примаров в 310 селах и городах Молдовы. Об этом сообщил лидер политформирования Игорь Гросу.
«Наши примары будут работать над развитием сел и городов согласно взятым на себя обязательствам и для того, чтобы Молдова стала европейской один населенный пункт за другим», — написал Гросу в соцсети.
Он также сообщи, что 357 представителей PAS займут посты районных советах и еще около 3000 — в местных.