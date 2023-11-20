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12:57 (мск), источник: РБК

Кремль рассказал о тезисах Путина для саммита «Большой двадцатки»

Президент России Владимир Путин на саммите «Большой двадцатки» (G20) будет говорить о неспокойной нынешней ситуации в мире, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Источник: Reuters

«Повестка понятна — это нынешняя ситуация, весьма и весьма неспокойная. Конечно, будет изложена позиция Российской Федерации, которая достаточно хорошо известна, она последовательна, сбалансированна», — сказал Песков в ответ на вопрос, что президент собирается донести на саммите.

Саммит G20 пройдет 22 ноября в онлайн-формате. О том, что Путин примет в нем участие, сообщал телеканал «Россия 1». Песков ранее отмечал, что Кремль готовится к участию Путина в мероприятии. Кроме того, на предстоящей неделе президент присоединится к телемосту лидеров стран БРИКС.

9—10 сентября под председательством Индии прошел очный саммит G20. Путин не поехал на встречу из-за «насыщенного графика», российскую делегацию возглавил глава МИДа Сергей Лавров.

Организатором онлайн-саммита в ноябре тоже стала Индия (она председательствует в группе с декабря 2022 года). После очного саммита индийский премьер-министр Нарендра Моди предложил провести в ноябре виртуальную сессию и рассмотреть предложения, выдвинутые на сентябрьской встрече.

Какие страны примут участие в онлайн-встрече индийская сторона не уточнила. Однако на сентябрьский саммит приехали представители не только стран G20, но и еще девяти государств — Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура. На встрече была приняла итоговая декларация, из которой в итоге убрали часть резких формулировок с осуждением военной операции России на Украине.

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