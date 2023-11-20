13:14 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Лукашенко провел очередной кадровый день
В одну из стран Африки, являющейся для Беларуси важным торгово-экономическим партнером, будет направлен послом один известный генерал.
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МИНСК, 20 ноя — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 20 ноября, согласовал ряд назначений по дипломатической линии.
Занимавший пост заместителя председателя КГК — директор департамента финансовых расследований Игорь Маршалов назначен послом в Зимбабве. До этого он более десяти лет руководил ДФР.
Главой диппредставительства в ЮАР (и по совместительству в Ботсване, Мозамбике и Намибии) назначен управленец из МИД — начальник главного управления Азии, Африки и Латинской Америки белорусского внешнеполитического ведомства Игорь Белый.
Послом в Сербии и по совместительству в Северной Македонии назначен Сергей Малиновский, руководивший главным информационно-аналитическим управлением МИД.
Новый посол Беларуси появится в Индонезии и по совместительству в Малайзии, Сингапуре и на Филиппинах. Президент согласовал на эту должность заместителя начальника главного управления — начальника управления общеевропейского сотрудничества главного управления Европы и Северной Америки МИД Беларуси Романа Романовского.
Кроме того, Александр Лукашенко назначил генконсулом в индийском Мумбаи начальника управления по вопросам гражданства и выезда за границу главного консульского управления МИД Александра Мацукова.
Назначая посла в Зимбабве, глава государства вспомнил о своем визите в эту страну и отметил, что там еще непаханое поле работы.
«Хотя хлеба уже благодаря нам получили достаточно, чтобы людей накормить. Но работы очень много», — цитирует его БелТА.
Лукашенко подчеркнул, что в Зимбабве необходимо создавать диппредставительство, чтобы «шире входить в эту страну». По его словам, соседнее с Зимбабве государство — Мозамбик — также очень хочет сотрудничать с Беларусью.