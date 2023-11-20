Госкомвоенпром испытал опытные образцы белорусского БТР Volat V2

МИНСК, 20 ноя — Sputnik. Госкомвоенпром продолжает проводить предварительные испытания опытных образцов бронетранспортеров, которые были разработаны в рамках ОКР «БТР-V2», сообщили в пресс-службе ведомства.
Впервые технику показали на выставке вооружений MILEX-2021. Бронетранспортер был разработан для замены семейства БТР и БМП, которые находятся на вооружении белорусской армии.
БТР оснащен современным оборудованием и средствами защиты. Его основное вооружение — 30-миллиметровая автоматическая пушка, способная поражать живую силу на дистанциях до четырех километров. «Тридцатка» может уничтожать и легкобронированную технику на расстоянии до 1,5 километра.
Также на вооружении Volat есть 7,62-миллиметровый пулемет ПКТ. Стрелять можно сразу из двух орудий синхронно и на одинаковые углы.
БТР оснащен телекамерой, тепловизором и лазерным дальномером. Боевую машину можно использовать в любое время суток без значительных ограничений по метеоусловиям.
Управление практически полностью электронное: расчет поправок наведения оружия обеспечивается цифровым баллистическим вычислителем. Ожидается, что Volat заменит устаревшие БТР и БМП, которые находятся на вооружении в белорусской армии.