Главное
Спецоперация на Украине
14:05 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Госкомвоенпром испытал опытные образцы белорусского БТР Volat V2

Бронетранспортер Volat V-2 был построен на Минском заводе колесных тягачей (МЗКТ), он обладает высокой огневой мощью и маневренностью.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 20 ноя — Sputnik. Госкомвоенпром продолжает проводить предварительные испытания опытных образцов бронетранспортеров, которые были разработаны в рамках ОКР «БТР-V2», сообщили в пресс-службе ведомства.

Впервые технику показали на выставке вооружений MILEX-2021. Бронетранспортер был разработан для замены семейства БТР и БМП, которые находятся на вооружении белорусской армии.

«Специалистами ОАО “МЗКТ”, ОАО “Пеленг” и ОАО “КБ “Дисплей” на 227 общевойсковом полигоне СЗОК Сухопутных войск Вооруженных сил Республики Беларусь проводятся стрельбовые испытания БТР в дневных и ночных условиях”.

говорится в сообщении.

Уникальный Volat

БТР оснащен современным оборудованием и средствами защиты. Его основное вооружение — 30-миллиметровая автоматическая пушка, способная поражать живую силу на дистанциях до четырех километров. «Тридцатка» может уничтожать и легкобронированную технику на расстоянии до 1,5 километра.

Также на вооружении Volat есть 7,62-миллиметровый пулемет ПКТ. Стрелять можно сразу из двух орудий синхронно и на одинаковые углы.

БТР оснащен телекамерой, тепловизором и лазерным дальномером. Боевую машину можно использовать в любое время суток без значительных ограничений по метеоусловиям.

Управление практически полностью электронное: расчет поправок наведения оружия обеспечивается цифровым баллистическим вычислителем. Ожидается, что Volat заменит устаревшие БТР и БМП, которые находятся на вооружении в белорусской армии.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Сухогруз разломился пополам из-за шторма у берегов Турции (видео)
МВД России объявило певицу Джамалу в розыск
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта