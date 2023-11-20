13:20 (мск), источник: МК.RU Омск
Чиновник из Омска Владимир Радул станет вице-мэром Томска
Заммэра Томска по безопасности и общим вопросам стал омич Владимир Радул.
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Нового сотрудника томской мэрии уже представили на аппаратном совещании, сообщил в своем телеграм-канале глава Томска Дмитрий Махиня.
Официально он вступит в должность позднее.
«Владимир Радул — человек с огромным опытом, он, в том числе, возглавлял аппарат Омского губернатора. Ставлю перед ним задачи повысить исполнительскую дисциплину в администрации города», — отметил Махиня.
Владимир Радул руководил аппаратом губернатора Омской области Леонида Полежаева. Затем работал в «Омскстате», занимался коммуникациями в «Омск РТС».