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13:20 (мск), источник: МК.RU Омск

Чиновник из Омска Владимир Радул станет вице-мэром Томска

Заммэра Томска по безопасности и общим вопросам стал омич Владимир Радул.

Нового сотрудника томской мэрии уже представили на аппаратном совещании, сообщил в своем телеграм-канале глава Томска Дмитрий Махиня.

Официально он вступит в должность позднее.

«Владимир Радул — человек с огромным опытом, он, в том числе, возглавлял аппарат Омского губернатора. Ставлю перед ним задачи повысить исполнительскую дисциплину в администрации города», — отметил Махиня.

Владимир Радул руководил аппаратом губернатора Омской области Леонида Полежаева. Затем работал в «Омскстате», занимался коммуникациями в «Омск РТС».

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