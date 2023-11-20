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15:08 (мск), источник: Комсомольская правда

Губернатор Петербурга сохранил стоимость проезда в 2024 году на прежнем уровне

Это решение позволит петербуржцам сэкономить более 2 миллиардов рублей.

Источник: Комсомольская правда

Правительство Петербурга во время планирования бюджета на 2024 год рассматривало возможность индексации цен на транспорт на 4,95%. Напомним, если бы решение приняли, то стоимость проезда в городе на Неве увеличилась бы на 3 рубля для наземного транспорта и метрополитена, а единый месячный проездной стал бы дороже на 181 рубль.

— Среди общих расходов одного жителя города на оплату жилищных, коммунальных и транспортных услуг доля последних занимает почти 50%, — подсчитали в комитете по тарифам.

По решению губернатора, цены на проезд в 2024 году останутся прежними. Это убережет петербуржцев от лишних трат и сэкономит более 2 миллиардов рублей.

Стоимость проезда на пригородных электропоездах также останется неизменной. Чтобы сберечь средства петербуржцев и не увеличивать стоимость проезда, по поручению губернатора увеличат субсидию до 109 миллиардов рублей.

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