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14:40 (мск), новости Казахстана, источник: EL.kz

Полмиллиона казахстанцев получат 5 тысяч тенге на ребенка

По состоянию на 1 ноября 2023 года адресная социальная помощь назначена 583,3 тыс. человек из 111,2 тыс. семей. В текущем году на эти цели из бюджета выделено 64,7 млрд тенге, сообщает ИА El.kz с ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения РК.

Источник: EL.kz

Основная цель АСП — выведение семьи из сложной жизненной ситуации посредством осуществления поддержки в виде денежных выплат и вовлечения в активные меры содействия занятости трудоспособных членов семьи.

АСП предусматривает:

— ежеквартальное назначение социальной помощи гражданам, доход которых не превышает 70% от размера регионального прожиточного минимума;

— предоставление ежемесячной дополнительной выплаты детям из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет включительно в размере 1,5 МРП (5 175 тенге) на каждого ребенка. На 1 ноября т.г. дополнительная выплата назначена 182 тыс. детям дошкольного возраста из числа получателей АСП;

— содействие занятости путем трудоустройства, предоставления грантов семьям, мотивированным на открытие собственного дела, направления на курсы повышения квалификации (при необходимости) и другие.

В настоящее время казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в карьерный центр, к акиму сельского округа по месту жительства или через портал электронного правительства (egov.kz).

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