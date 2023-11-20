14:28 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Белорусы и их лошади допущены к международным стартам
Санкции против отечественных и российских всадников были введены в феврале 2022 года, а в апреле текущего года их продлили.
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МИНСК, 20 ноя — Sputnik. Белорусских спортсменов и их лошадей допустили к международным соревнованиям по конному спорту, об этом стало известно в ходе генеральной ассамблеи международной федерации конного спорта (FEI) в Мехико.
Отмечается, что белорусские и российские всадники, их лошади, а также должностные лица смогут принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе.
«После длительных переговоров, письменных обращений и телефонных конференций <…> исполком FEI принял решение о пересмотре заградительных мер, действующих в отношении российских и белорусских спортсменов, лошадей и официальных лиц», — говорится на сайте Федерации конного спорта России.
При этом, международная федерация в декабре еще обсудит условия и сроки, позволяющие отдельным российским и белорусским наездникам участвовать в официальных стартах под эгидой FEI.
Не видно «нейтральности»
Представители конного спорта из Беларуси и России были отстранены от мировых и европейских соревнований в феврале 2022 года из-за событий на Украине. Кроме того, международная федерация ввела запрет на проведение турниров в этих странах.
В апреле 2023-го FEI после рекомендаций МОК допускать к международным соревнованиям не поддерживавших СВО российских и белорусских спортсменов в качестве нейтральных атлетов сообщила, что запрет будет сохранен. Причиной тогда называлась невозможность оценить уровень «нейтральности» атлетов.