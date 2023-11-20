15:20 (мск), источник: СуперОмск
Наркевич, Хавронина, Колесник: омский губернатор Хоценко назначил новых министров
В понедельник, 20 ноября 2023 года, губернатор Виталий Хоценко объявил состав нового правительства Омской области.
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Так, соратник Виталия Хоценко по ДНР Рустам Мингазов назначен первым заместителем председателя правительства Омской области.
Также глава региона объявил и о новых министрах. Пост главы омского Минздрава занял Артем Наркевич, Иван Колесник назначен министром спорта Омской области, а Татьяна Хавронина назначена на должность министра природных ресурсов и экологии Омской области.
Остальные зампреды областного правительства и министры сохранили свои посты.
С полным списком заместителей председателя правительства Омской области и министрами можно ознакомиться ниже:
Мингазов Рустам Рамилевич — первый заместитель председателя Правительства Омской области.
Ушаков Дмитрий Владимирович — первый заместитель председателя Правительства Омской области.
Шпиленко Андрей Викторович — заместитель председателя Правительства Омской области, представитель Омской области при Правительстве РФ в Москве.
Заремба Олег Игоревич — заместитель председателя Правительства Омской области.
Курманов Динар Хуснутдинович — заместитель председателя Правительства Омской области.
Ромахин Алексей Сергеевич — заместитель председателя Правительства Омской области.
Марухина Анна Дмитриевна — заместитель председателя Правительства Омской области, руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Омской области.
Кротт Иван Иванович — заместитель председателя Правительства Омской области, министр образования Омской области.
Куприянов Владимир Васильевич — заместитель председателя Правительства Омской области, министр труда и социального развития Омской области.
Цуканов Денис Геннадьевич — заместитель председателя Правительства Омской области, министр цифрового развития и связи Омской области.
Чеченко Вадим Александрович — заместитель председателя Правительства Омской области, министр финансов Омской области.
Сформировали также и кабинет министров Омской области:
Дрофа Николай Валентинович — министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области.
Козлов Евгений Юрьевич — министр имущественных отношений Омской области.
Колесник Иван Андреевич — министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.
Кубиц Алексей Леонтьевич — министр региональной безопасности Омской области.
Наркевич Артем Николаевич — министр здравоохранения Омской области.
Негодуйко Анна Валерьевна — министр экономики Омской области.
Посаженников Андрей Васильевич — министр промышленности.
и научно-технического развития Омской области.
Рашко Александр Владимирович — министр строительства Омской области.
Терпугова Анастасия Петровна — министр региональной политики.
и массовых коммуникаций Омской области.
Трофимов Юрий Викторович — министр культуры Омской области.
Хавронина Татьяна Михайловна — министр природных ресурсов и экологии Омской области.
Шнипко Владимир Юрьевич — министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области.