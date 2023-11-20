Главное
Спецоперация на Украине
15:20 (мск), источник: СуперОмск

Наркевич, Хавронина, Колесник: омский губернатор Хоценко назначил новых министров

В понедельник, 20 ноября 2023 года, губернатор Виталий Хоценко объявил состав нового правительства Омской области.

Источник: РИА "Новости"

Так, соратник Виталия Хоценко по ДНР Рустам Мингазов назначен первым заместителем председателя правительства Омской области.

Также глава региона объявил и о новых министрах. Пост главы омского Минздрава занял Артем Наркевич, Иван Колесник назначен министром спорта Омской области, а Татьяна Хавронина назначена на должность министра природных ресурсов и экологии Омской области.

Остальные зампреды областного правительства и министры сохранили свои посты.

С полным списком заместителей председателя правительства Омской области и министрами можно ознакомиться ниже:

Мингазов Рустам Рамилевич — первый заместитель председателя Правительства Омской области.

Ушаков Дмитрий Владимирович — первый заместитель председателя Правительства Омской области.

Шпиленко Андрей Викторович — заместитель председателя Правительства Омской области, представитель Омской области при Правительстве РФ в Москве.

Заремба Олег Игоревич — заместитель председателя Правительства Омской области.

Курманов Динар Хуснутдинович — заместитель председателя Правительства Омской области.

Ромахин Алексей Сергеевич — заместитель председателя Правительства Омской области.

Марухина Анна Дмитриевна — заместитель председателя Правительства Омской области, руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Омской области.

Кротт Иван Иванович — заместитель председателя Правительства Омской области, министр образования Омской области.

Куприянов Владимир Васильевич — заместитель председателя Правительства Омской области, министр труда и социального развития Омской области.

Цуканов Денис Геннадьевич — заместитель председателя Правительства Омской области, министр цифрового развития и связи Омской области.

Чеченко Вадим Александрович — заместитель председателя Правительства Омской области, министр финансов Омской области.

Сформировали также и кабинет министров Омской области:

Дрофа Николай Валентинович — министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области.

Козлов Евгений Юрьевич — министр имущественных отношений Омской области.

Колесник Иван Андреевич — министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.

Кубиц Алексей Леонтьевич — министр региональной безопасности Омской области.

Наркевич Артем Николаевич — министр здравоохранения Омской области.

Негодуйко Анна Валерьевна — министр экономики Омской области.

Посаженников Андрей Васильевич — министр промышленности.

и научно-технического развития Омской области.

Рашко Александр Владимирович — министр строительства Омской области.

Терпугова Анастасия Петровна — министр региональной политики.

и массовых коммуникаций Омской области.

Трофимов Юрий Викторович — министр культуры Омской области.

Хавронина Татьяна Михайловна — министр природных ресурсов и экологии Омской области.

Шнипко Владимир Юрьевич — министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Гороскоп от Елены Кочановой-Сорокиной на 21 ноября 2023 года
В омском воздухе было превышено содержание хлорида водорода
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта