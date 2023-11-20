Радий Хабиров встретился с воинами СВО, раненными при выполнении боевых задач

«Я давно хотел с вами встретиться, обсудить все вопросы, провести простой житейский разговор, понять, как вы себя чувствуете, какая помощь вам нужна. Через вас хочу понять, как работает система поддержки раненых воинов и членов их семей. В республике действуют более 30 мер поддержки, под каждый из них заложены серьезные деньги, в этом году 5 млрд рублей. В Башкортостане создан филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции “Защитники Отечества”, работает институт социальных координаторов. Кроме того, в Уфе, Нефтекамске, Стерлитамаке и Сибае открыли муниципальные центры для поддержки наших бойцов. Наша задача, чтобы вы были у нас на связи, и мы вам могли помочь. Мы привлекаем паралимпийский комитет, чтобы через спорт вернуть вас к более активной жизни. Нам очень важно, чтобы вы не замыкались в себе. Мы постоянно на связи с подразделениями, где воюют наши бойцы. Помогаем им, уже отправили 100 гуманитарных конвоев. Готов выслушать все ваши вопросы, просьбы и пожелания», — отметил Радий Хабиров.
Руководитель филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» в РБ Гульнур Кульсарина отметила, что филиал работает уже почти 6 месяцев со дня открытия. В штате филиала — 7 заместителей и 54 социальных координатора. Трое из социальных координаторов работают в центральном офисе, 51 — в муниципалитетах.
«За неполных 6 месяцев работы филиалом фонда проделана значительная работа. К нам обратились более восьми тысяч человек, поступило порядка двенадцати тысяч обращений. Из них более десяти тысяч — решены. Основные вопросы — это назначение мер поддержки; получение удостоверения ветерана боевых действий; юридическая и медицинская помощь; федеральные и региональные выплаты, связанные с участием в специальной военной операции», — отметила Гульнур Кульсарина.
В филиале организованы ежедневные консультации медицинского психолога и приемы врачей: травматолога-ортопеда, реабилитолога, специалистов протезно-ортопедических центров. Отрегулирован стандарт психологической помощи по всем районам, начиная с первой встречи с психологом и заканчивая стационарным лечением.
В республике определены две якорные медицинские организации — Республиканская клиническая больница имени Куватова и Республиканская клиническая детская больница, с которыми налажено взаимодействие. По направлениям специалистов филиала в данных и других медицинских организациях лечение получили более трехсот участников и ветеранов специальной военной операции и члены их семей.
Организован совместный проект «Поезд помощи», в рамках которого еженедельно в районах и городах республики оказывается консультационная помощь ветеранам и участникам специальной военной операции, а также членам их семей. Состоялись пять выездов в города Кумертау, Сибай, Белорецк, Стерлитамак и Салаватский район. Всего принято более 600 человек. До февраля 2024 года «Поезд помощи» посетит 16 районов и городов республики.
Филиалом фонда со следующей недели будет организована работа кол-центра.
В ходе встречи Глава республики ответил на вопросы ветеранов СВО и выслушал их предложения.