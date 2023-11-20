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Спецоперация на Украине
15:04 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

Санду ездит по миру в два раза чаще, чем лидер Франции, и в 6 раз больше, чем глава Китая: На вояжи президента народ Молдовы потратил почти полмиллиона

Командировки Майи Санду с начала этого года обошлись гражданам почти в 412 тысяч леев.

Для сравнения: президент США Байден совершил 15 международных поездок, лидер Франции Макрон — 9, глава Китая Си Цзиньпин — 3, премьер Индии Моди — 10.

Но большая политика зависит не от них, а от президента Молдовы, судьбы войны и мира вершатся в Кишиневе.

Командировки Майи Санду с начала этого года обошлись гражданам почти в 412 тысяч леев.

За 9 месяцев Санду совершила 17 заграничных визитов.

Самой дорогой была майская поездка в США — она стоила бюджету 75100 леев.

На втором месте поездка в Швейцарию вместе с Дорином Речаном. Она обошлась в 67,5 тысяч леев, причём треть от суммы пошла на командировочные. Февральская поездка Санду в Германию стоила гражданам ещё 43 тысячи леев.

Всего до октября Санду совершила 17 зарубежных визитов, которые обошлись бюджету в 411 700 леев, пишет Unimedia.

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