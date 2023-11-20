Санду ездит по миру в два раза чаще, чем лидер Франции, и в 6 раз больше, чем глава Китая: На вояжи президента народ Молдовы потратил почти полмиллиона

Для сравнения: президент США Байден совершил 15 международных поездок, лидер Франции Макрон — 9, глава Китая Си Цзиньпин — 3, премьер Индии Моди — 10.
Но большая политика зависит не от них, а от президента Молдовы, судьбы войны и мира вершатся в Кишиневе.
Командировки Майи Санду с начала этого года обошлись гражданам почти в 412 тысяч леев.
За 9 месяцев Санду совершила 17 заграничных визитов.
Самой дорогой была майская поездка в США — она стоила бюджету 75100 леев.
На втором месте поездка в Швейцарию вместе с Дорином Речаном. Она обошлась в 67,5 тысяч леев, причём треть от суммы пошла на командировочные. Февральская поездка Санду в Германию стоила гражданам ещё 43 тысячи леев.
Всего до октября Санду совершила 17 зарубежных визитов, которые обошлись бюджету в 411 700 леев, пишет Unimedia.