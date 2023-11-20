Текслер поручил бригадам врачей приехать в Златоуст

«21 ноября туда отправятся министр здравоохранения Челябинской области Агата Ткачева, главврач областной больницы Дмитрий Альтман, главврач детской областной больницы Галина Киреева и главврач областной больницы № 3 Михаил Вербитский», — сообщили в пресс-службе правительства региона.
Во время визита медики изучат кадровую ситуацию в больницах города, определятся с расписанием консультаций и диагностик узких специалистов в поликлинике. Также обсудят и вопрос комплектации бригад скорой помощи.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в больницу Златоуста вернулись хирурги, которые уходили из стационара.