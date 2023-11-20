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16:05 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Текслер поручил бригадам врачей приехать в Златоуст

ЗЛАТОУСТ, 20 ноября, ФедералПресс. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил выездным бригадам скорой помощи крупнейших клиник региона приехать с визитом в Златоуст.

«21 ноября туда отправятся министр здравоохранения Челябинской области Агата Ткачева, главврач областной больницы Дмитрий Альтман, главврач детской областной больницы Галина Киреева и главврач областной больницы № 3 Михаил Вербитский», — сообщили в пресс-службе правительства региона.

Во время визита медики изучат кадровую ситуацию в больницах города, определятся с расписанием консультаций и диагностик узких специалистов в поликлинике. Также обсудят и вопрос комплектации бригад скорой помощи.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в больницу Златоуста вернулись хирурги, которые уходили из стационара.

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