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15:36 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md

Социалисты подвели итоги местных выборов в Молдове

Представители ПСРМ займут посты примаров 144 населенных пунктов Молдовы.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 20 ноя — Sputnik. Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) по итогам всеобщих местных выборов одержала победу на выборах примаров в 144 населенных пунктах, сообщили в пресс-службе политформирования.

При этом представители ПСРМ стали главами 16-ти крупных городов, десять из которых являются районными центрами.

Речь идет о таких населенных пунктах как:

  • Новые Анены;
  • Криуляны;
  • Сороки;
  • Дондюшаны;
  • Окница;
  • Бричаны;
  • Вулканешты;
  • Бессарабка;
  • Шолданешты;
  • Флорешты;
  • Липканы;
  • Костешты;
  • Твардица;
  • Кошница.

«ПСРМ продемонстрировала, что является основной альтернативой действующей власти», — подчеркнули в политформировании.

Первый тур всеобщих местных выборов прошел в Молдове пятого ноября 2023 года. Второй тур проводился 19 ноября в 273 населенных пунктах страны, для голосования было открыто 609 избирательных участков.

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