15:36 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md
Социалисты подвели итоги местных выборов в Молдове
Представители ПСРМ займут посты примаров 144 населенных пунктов Молдовы.
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КИШИНЕВ, 20 ноя — Sputnik. Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) по итогам всеобщих местных выборов одержала победу на выборах примаров в 144 населенных пунктах, сообщили в пресс-службе политформирования.
При этом представители ПСРМ стали главами 16-ти крупных городов, десять из которых являются районными центрами.
Речь идет о таких населенных пунктах как:
«ПСРМ продемонстрировала, что является основной альтернативой действующей власти», — подчеркнули в политформировании.
Первый тур всеобщих местных выборов прошел в Молдове пятого ноября 2023 года. Второй тур проводился 19 ноября в 273 населенных пунктах страны, для голосования было открыто 609 избирательных участков.