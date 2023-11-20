15:26 (мск), новости Беларуси, источник: РИА Новости
Лукашенко призвал Сербию разобраться в своем отношении к Белоруссии
Лукашенко призвал Сербию определиться, хочет ли она сотрудничать с Белоруссией.
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МИНСК, 20 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал разобраться в политике, которую Сербия проводит в отношении республики.
«Надо разобраться в той политике, которую Сербия проводит и желает проводить в отношении Беларуси. Если они хотят, значит, должен быть результат в торгово-экономическом отношении. Если они хотят вилять хвостом, грубо говоря, и поддерживать европейские и американские санкции против Беларуси, это их работа, пускай определяются и поддерживают, если они забыли то добро, с которым мы шли к ним», — сказал Лукашенко. Видео его встречи с новыми послами Белоруссии размещено в близком к пресс-службе президента Telegram-канале «Пул первого».
Президент Белоруссии также отметил, что «если Запад и Америка не хотят с нами сотрудничать, хорошо, будем сторожить свои посольства, где это надо, а основных дипломатов мы должны перебросить на те направления, где мы видим движение».
«У нас по многим странам есть движение, мы сотрудничаем со многими странами. Надо их усиливать, это будет касаться и Сербии, просто вам политически надо разобраться, чего они хотят. Одно дело заявлять, а делать совершенно иное, такая политика никому не нужна», — отметил Лукашенко.
В понедельник Лукашенко назначил новых послов в ряд стран Африки, а также в Китае и Сербии.