15:41 (мск), новости Казахстана, источник: Sputnik.kz
Удвоить валовую продукцию агросектора Казахстана поручил Токаев
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова.
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АСТАНА, 20 ноя — Sputnik. Вывести агропромышленный сектор Казахстана на новый уровень в ближайшие пять лет и удвоить производство сельхозпродукции поручил Касым-Жомарт Токаев, передает Акорда.
Глава Минсельхоза проинформировал президента о том, с какими показателями агросектор страны завершил сезон.
«Айдарбек Сапаров доложил об исполнении задач, закрепленных в Концепции развития АПК до 2030 года, а также представил планы по дальнейшему совершенствованию деятельности отрасли», — говорится в сообщении.
Министр сельского хозяйства, добавили в Акорде, также рассказал об итогах уборочной кампании, непростых условиях работы отечественных аграриев в текущем году и о мерах поддержки правительства.
«По итогам встречи президент поставил перед министром конкретные задачи по выведению отрасли на новый рубеж развития в течение 5 лет, в том числе по увеличению объема валовой продукции сельского хозяйства в 2 раза», — подчеркнули в пресс-службе главы государства.
Для этого, отметили в Акорде, необходимо провести структурные и институциональные реформы в отрасли, направленные на совершенствование системы государственной поддержки, обеспечение аграриев льготным финансированием и субсидированием, диверсификацию посевных площадей и развитие сельскохозяйственной науки.