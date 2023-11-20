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15:53 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md

Глава МИДЕИ Молдовы обсудит в Брюсселе вопросы евроинтеграции

Министр иностранных дел и евроинтеграции Нику Попеску 20 и 21 ноября находится в Брюсселе с рабочим визитом.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 20 ноя — Sputnik. Глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы Нику Попеску отправился в понедельник, 20 ноября с двухдневным рабочим визитом в Брюссель.

В делегацию Молдовы в Брюсселе помимо команды МИДЕИ также вошли сотрудники Государственной канцелярии и Министерства финансов. В ходе визита будут обсуждаться последующие шаги республики в процессе вступления в ЕС, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Сообщается, что в Брюсселе Попеску проведет встречу с представителем Еврокомиссии по расширению и вопросам соседства Гертом-Яном Купманом и другими европейскими чиновниками.

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