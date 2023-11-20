16:00 (мск), источник: Volga News
Министром образования Самарской области стал Виктор Акопьян
Губернатор Дмитрий Азаров на должность министра образования и науки Самарской области назначил Виктора Акопьяна.
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Этот пост он занимает с октября 2018 года. За это время в регионе благодаря нацпроекту «Образование» построено 10 новых школ и еще два объекта полностью реконструировано. В ближайшие годы планируется возвести еще шесть учреждений образования более чем на 5,5 тыс. мест. Уже работают более 260 центров «Точка роста» и 59 мини-технопарков. Кроме того, созданы спортивные клубы, почти во всех школах открыты театральные студии и кружки, музеи и секции по интересам.
Существенные изменения произошли в системе дошкольного образования. За последние пять лет в регионе построено, реконструировано и отремонтировано 54 детских сада на 14,6 тыс. мест, половина из которых — ясельные.
Дмитрий Азаров подчеркнул, что в ближайшие годы необходимо сконцентрировать внимание на реализации перспективно проекта — международного межвузовского кампуса IT-направления, который привлечет в регион молодых и амбициозных, творческих и перспективных людей, высококвалифицированных специалистов. Регион получил право его реализации благодаря мощному научно-образовательному потенциалу и качественно подготовленной заявке, которая по итогам федерального конкурса была признана одной из лучших. Проект получил поддержку президента России Владимира Путина.
В начале месяца губернатор, ректоры вузов и представители научного сообщества утвердили концепцию строительства объекта. Также было принято важное решение о начале реализации проекта с жилой части, поскольку вопрос размещения студентов актуален для университетов региона. В настоящее время идет активная фаза проектирования.
Глава региона пожелал Виктору Акопьяну успехов в работе, реализации всех намеченных планов и достижении поставленных целей.