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16:37 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews

Назначен генконсул Узбекистана в Оше

Им стал Зафарбек Ахмедов, ранее работавший начальником отдела Консульско-правового департамента.

Источник: ИА «Дунё»

В город Ош (Кыргызстан) прибыл вновь назначенный генеральный консул Узбекистана Зафарбек Ахмедов..

До назначения З. Ахмедов работал начальником отдела Консульско-правового департамента. З. Ахмедов окончил Хорезмский педагогический институт (Ургенчский государственный университет). Работал учителем в школе, на разных должностях в Институте стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана, в системе МИД, в том числе в Посольстве в Пакистане, а также советником председателя Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами.

Стоит отметить, что Генеральное консульство Узбекистана в городе Оше начало работу в 2022 году и в его консульский округ входят Баткенская, Джалалабадская и Ошская области Кыргызстана.

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