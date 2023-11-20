16:37 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
Назначен генконсул Узбекистана в Оше
Им стал Зафарбек Ахмедов, ранее работавший начальником отдела Консульско-правового департамента.
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В город Ош (Кыргызстан) прибыл вновь назначенный генеральный консул Узбекистана Зафарбек Ахмедов..
До назначения З. Ахмедов работал начальником отдела Консульско-правового департамента. З. Ахмедов окончил Хорезмский педагогический институт (Ургенчский государственный университет). Работал учителем в школе, на разных должностях в Институте стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана, в системе МИД, в том числе в Посольстве в Пакистане, а также советником председателя Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами.
Стоит отметить, что Генеральное консульство Узбекистана в городе Оше начало работу в 2022 году и в его консульский округ входят Баткенская, Джалалабадская и Ошская области Кыргызстана.