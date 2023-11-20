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17:19 (мск), источник: РБК

В США допустили существенную задержку поставок F-16 на Тайвань

Два десятка законодателей-республиканцев выразили опасения, что поставки истребителей F-16 на Тайвань могут существенно задержаться, сообщает Bloomberg. В письме министру военно-воздушных сил США Фрэнку Кендаллу они заявили, что высоко оценивают усилия администрации президента страны Джо Байдена по ускорению поставок. Несмотря на это, программы передачи истребителей подвергаются «высокому риску» задержек, говорится в письме.

Источник: Reuters

Республиканцы обеспокоены тем, что выполнение программы модернизации истребителей, которые уже находятся на Тайване, задерживается почти на три года. Помимо этого, поставку новых самолетов отложили «более чем на 15 месяцев из-за сложностей разработки программного обеспечения».

В последние недели обеспокоенность законодателей усугубилась вопросами о том, позволят ли конкурирующие военные обязательства США перед Украиной, Израилем и Тайванем одновременно разрешить несколько конфликтов.

«Мы не можем позволить себе слишком много обещать и не выполнять своих обязательств перед нашими ближайшими друзьями», — говорится в письме. Законодатели призвали «сосредоточиться на доставке военной помощи», обещанной Тайваню, в ответ на рост проблем региональной безопасности по всему миру.

Законодатели призвали Кендалла представить к 18 декабря отчет с подробным описанием статуса планов по завершению программы модернизации 141 истребителя F-16 и поставке 66 новых самолетов.

Предполагаемый срок полного завершения сделки теперь перенесен на 2026−2027 годы вместо первоначально запланированных 2025−2026 годов, отметили авторы письма.

В ноябре глава Совета национальной безопасности Тайваня Веллингтон Ку заявил, что Китай вряд ли сможет осуществить военное вторжение на остров в ближайшие несколько лет. «Если Китаю нужно будет провести десантные операции, чтобы захватить Тайвань, я не думаю, что он будет иметь такие возможности к 2027 году», — отметил Ку.

Председатель КНР Си Цзиньпин в середине октября 2022 года заявил о необходимости модернизировать Народно-освободительную армию Китая (НОАК) и превратить ее в армию «мирового класса» к 2027 году. Он также заявил о решимости противостоять сепаратизму Тайваня. По его словам, в Пекине стремятся к «мирному воссоединению» с островом, но не исключают, что придется прибегнуть к силе и «принять все необходимые меры».

В сентябре 2022 года замдиректора ЦРУ Дэвид Коэн заявил, что Си Цзиньпин поручил своим военным к 2027 году подготовиться к установлению военного контроля над Тайванем. При этом американская разведка не считает, что руководство Китая приняло окончательное решение по этому вопросу, сказал Коэн.

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