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17:41 (мск), источник: Татарстан 24

Минниханов выразил соболезнования в связи со смертью бывшего губернатора Кемеровской области

Раис РТ направил правительственные телеграммы его супруге Эльвире Тулеевой, а также губернатору области Сергею Цивилеву.

Источник: Татарстан 24

Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи с уходом из жизни бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Он направил правительственные телеграммы его супруге Эльвире Тулеевой и губернатору области Сергею Цивилеву.

«Уважаемая Эльвира Федоровна! Примите самые глубокие соболезнования в связи с кончиной Вашего супруга Амана-Гельды Молдагазыевич Тулеева. Из жизни ушел сильный, мужественный человек, входивший в особую когорту региональных руководителей, определивших вектор промышленного развития и облик Кемеровской области на многие годы вперед», — говорится в сообщении.

Минниханов отметил, что Аман Тулеев был талантливым и сильным руководителем, обладавшим огромным авторитетом среди жителей Кузбасса и особым доверием руководства страны.

Ранее мы писали, что руководство РТ выразило соболезнования в связи со смертью бывшего председателя плановой и бюджетно-финансовой комиссии Верховного Совета Татарстана, председателя постоянной комиссии Госсовета республики по бюджетно-финансовым вопросам Гелия Кобелева. Он скончался накануне на 86-м году жизни.

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