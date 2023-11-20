17:59 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Лукашенко назначил дату выборов в Беларуси
Лукашенко подписал указы о выборах в парламент и Совет Республики.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Президентом Беларуси Александром Лукашенко подписаны указы о назначении выборов в парламент, местных депутатов и членов Совета Республики, сообщили 20 ноября в пресс-службе президента.
Стало известно, что Лукашенко подписал в этот день два указа: о выборах депутатов и выборах в Совет Республики Нацсобрания (№ 367 и № 368 соответственно).
Документами в соответствии с требованиями Конституции предусматривают проведение в Беларуси выборов в Палату представителей Нацсобрания восьмого созыва, а также местных депутатов 29- созыва в единый день голосования — 25 февраля 2024-го. Другой указ утвердил дату выборов в Совет Республики Нацсобрания восьмого созыва — 4 апреля 2024-го.
Отмечается, что кандидаты в члены Совета Республики будут выдвигаться местными Советами депутатов, исполнительными и распорядительными органами до 21 марта 2024-го.
— Одновременно ЦИК, госорганам и иным организациям поручено принять меры по организации выборов, а правительству — обеспечить финансирование расходов на их подготовку и проведение из республиканского бюджета, — уточнили в пресс-службе.
Ранее мы писали, что Лукашенко получил на подпись проект указа о назначении выборов в Беларуси. Кроме того, известно, что избирательные округа по выборам в местные советы депутатов уже образованы в Беларуси. И также Лукашенко заявил, что готов к любому сценарию на выборах в Беларуси.