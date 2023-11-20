18:41 (мск), новости Молдовы, источник: РИА Новости
Россия закроет въезд нескольким официальным лицам из Молдавии
РФ закроет въезд ряду официальных лиц Молдавии в ответ на действия против СМИ.
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Москва закрывает въезд ряду официальных лиц Молдавии в ответ на действия против русскоязычных СМИ, в МИД РФ был вызван посол Молдавии, сообщило министерство иностранных дел России на своем сайте.
«Двадцатого ноября в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Республики Молдова в Российской Федерации Лилиан Дарий», — говорится в заявлении ведомства.
Молдавской стороне заявлен решительный протест в связи с «продолжающимся политически мотивированным преследованием русскоязычных СМИ в Молдавии, выражающимся в том числе в блокировании доступа к их интернет-сайтам», отметило министерство.
«Дарию сообщено, что в качестве асимметричной меры закрыт въезд в Российскую Федерацию ряду официальных лиц Республики Молдова», — заявил МИД РФ.