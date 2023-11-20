19:20 (мск), источник: Ведомости
Россия закроет въезд нескольким чиновникам из Молдавии
Россия в ответ на действия Молдавии закроет въезд ряду молдавских официальных лиц, сообщили в МИД РФ.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Ведомство вызвало чрезвычайного и полномочного посла Молдавии в России Лилиана Дария. «Молдавской стороне заявлен решительный протест в связи с продолжающимся политически мотивированным преследованием русскоязычных СМИ в Молдавии, выражающимся в том числе в блокировании доступа к их интернет-сайтам», — говорится в сообщении.
Москва в качестве асимметричной меры закроет въезд в РФ ряду официальных лиц республики.
30 октября служба безопасности Молдавии (СИБ) заблокировала более 30 СМИ. Под ограничениями тогда и оказались российские сайты ТАСС, «Интерфакс», «Комсомольская правда», «Известия», Lenta.ru, «Радио Спутник». Среди молдавских СМИ значались Publika TV, RTR Moldova, ITV, а также издание «Молдавские ведомости».
До этого, весной 2023 г., СИБ распорядилась заблокировать сайты российских изданий «ПолитНавигатор» и News Front. Также были заблокированы сайты агентства Sputnik из-за распространения «ложной информации».
После начала боевых действий на Украине ряд стран приняли решение о блокировке вещания российских СМИ на своей территории. В частности, в марте Литовская комиссии по радио и телевидению (ЛКРТВ) объявила об обязанности интернет-провайдеров ограничить доступ к IP-адресам телеканалов «Россия 1», НТВ и «Первого канала».