Путин рассказал, что когда-то думал о переносе столицы Чечни из Грозного

«Помните, еще был момент, когда мы думали, не перенести ли вообще столицу республики в другое место, потому что там было разрушено почти все до основания. Теперь эти мысли кажутся странными, потому что Грозный просто замечательный город. И, конечно, транспортная составляющая для Грозного и всей республики имеет существенное значение. Так что это людям, которые живут там, спасибо за то, что сделано, и вам, конечно. Продолжим эту совместную работу безусловно и дальше», — сказал Путин после доклада главы Чечни Рамзана Кадырова на мероприятии, посвященном передаче крупной партии общественного транспорта ряду субъектов по видеосвязи.
Чечня преобразилась благодаря трудолюбию чеченского народа и под руководством властей республики, но многое еще предстоит сделать, сказал президент РФ Владимир Путин по видеосвязи на мероприятии, посвященном передаче крупной партии общественного транспорта ряду субъектов.
«Все, что сделано в республике, сделано руками талантливого, трудолюбивого чеченского народа и под вашим руководством и руководством вашей команды. Действительно республика преобразилась, просто с тех трагических лет, о которых вы сейчас вспомнили, до сегодняшнего дня на самом деле прошло не так уж много времени, а не узнать ничего, просто процветающая республика», — сказал Путин после доклада главы Чечни Рамзана Кадырова.
Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил Владимира Путина посетить республику. Руководитель региона выступил с таким предложением по видеосвязи во время церемонии обновления парка общественного транспорта в российских субъектах. Он поблагодарил президента за помощь в восстановлении транспортной сферы в республике и в целом за внимание к Чечне.
Он добавил, что Путин «восстановил республику, не только автовокзалы и аэропорты». Президент, в свою очередь, поблагодарил его за приглашение посетить Чечню.
Президент в понедельник по видеосвязи принял участие в мероприятии, посвященном передаче регионам техники для обновления парка общественного транспорта. Он подчеркнул, что модернизация парка общественного транспорта обязательно должна быть продолжена.