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20:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Пентагон объявил о новой военной помощи Украине на 100 миллионов долларов

Министр обороны США Ллойд Остин объявил о новом пакете военной помощи Украине на 100 миллионов долларов.

Источник: AP 2023

Об этом сообщает Reuters.

По его словам, в новый пакет помощи Киеву войдут боеприпасы для артиллерии, а также средства противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее Остин провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава американского Минобороны назвал честью встречу с украинским лидером. Он пообещал вместе с союзниками и партнерами продолжить поддерживать боевые потребности Украины.

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