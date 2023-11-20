21:29 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md
Второй тур выборов в Молдове: статистика и предварительные результаты
Центризбирком подвел предварительные итоги прошедшего в воскресенье второго тура голосования на местных выборах в Молдове.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
КИШИНЕВ, 20 ноя — Sputnik. По итогам всеобщих местных выборов в первом и втором туре было избрано 895 примаров из 898. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Анжелика Караман на пресс-конференции в понедельник.
В ведомстве также представили статистику по итогам второго тура выборов. Так, наибольшее количество мандатов мэров получили представители партии «Действие и солидарность» (66) и Партии социалистов РМ (41).
Всего же 32 избранных мэра выдвигались на выборах в качестве независимых кандидатов, 241 представляли политформирования.
По предварительным данным, из 273 избранных мэров — 208 (76%) — мужчины и 65 (24%) — женщины.
Самый молодой мэр (23 года) избран в коммуне Албина Чимишлийского района, самый возрастной (71 год) — в коммуне Бурсучень Сынжерейского района. Также были избраны 73 мэра возрастом от 23 до 40 лет, 114 избранников от 41 до 55 лет, еще 85 — от 56 до 70 лет.
В воскресенье, 19 ноября в восьми населенных пунктах Молдовы прошли и повторные выборы в местные советы, а в шести из них также и по выбирали примаров. Во всех из них выборы советников были признаны состоявшимися.
Примары были избраны только в пяти, поскольку в поселке Алуату Тараклийского района ни за одного из кандидатов не проголосовало более 50% избирателей. В связи с этим здесь будет в течение двух недель организован второй тур повторных выборов. В нем примут участие два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов на выборах от 19 ноября.
Также в селах Русская Киселия и Котовское АТО Гагаузия частичные местные выборы намечены на 3 марта 2024 года.