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09:28 (мск), источник: Нижегородская правда

Глеб Никитин доложил Владимиру Путину об обновлении пассажирского транспорта в Нижегородской области

20 ноября 2023 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в церемонии вручения муниципалитетам автобусов для обновления пассажирского транспорта, которая прошла в формате видеоконференцсвязи под председательством президента России Владимира Путина.

Источник: Нижегородская правда

Губернатор Нижегородской области прибыл для участия в видеоконференции на площадку Павловского автобусного завода.

Как отметил Глеб Никитин, именно Павловский автобусный и Горьковский автомобильный заводы обеспечат около 65% поставок по программе обновления подвижного состава за счет средств специальных казначейских кредитов, которая реализуется по поручению президента России.

«В рамках нацпроекта “Безопасные качественные дороги” по механизму специальных казначейских кредитов мы закупаем для региона 306 новых автобусов. При этом целенаправленно поставляем технику не в областной центр, а для обслуживания маршрутов в малых городах и на сельских территориях. Такие населенные пункты нужно поддерживать, обновляя транспорт в первую очередь, поскольку там у нас самый высокий износ подвижного состава — более 85 процентов».

сказал Глеб Никитин

Губернатор Нижегородской области отметил, что первые 47 автобусов сегодня передаются перевозчикам и завтра уже выйдут на востребованные маршруты в Богородском и Городецком муниципальных округах, г. о. г. Бор и Арзамас.

«До конца ноября Павловский автобусный завод передаст области в общей сложности 80 автобусов. Несколько из них сейчас находятся и в этом цехе. Благодаря специальным казначейским кредитам мы обновим более 10 процентов парка всех автобусов Нижегородской области», — подчеркнул Глеб Никитин.

По данным министерства транспорта и автомобильных дорог области, в Богородском муниципальном округе 12 новых автобусов будут работать на маршрутах 206 и 232, в Городецком — 14 машин на маршрутах 1А, 6, 101, 102, 103, 105, 114 и 317, в Арзамасе — 11 автобусов на маршрутах 1, 4, 8, 118 и 122, в городе Бор — 10 машин на маршрутах 222 и 229.

«Мы рады принимать участие в такой масштабной общероссийской программе по обновлению автопарков регионов. Очень важно, что она распространяется не только на большие города, но и на средние и малые населенные пункты. Весь коллектив Павловского автобусного завода ответственно подошел к выполнению задачи и готов и в дальнейшем обеспечивать пассажиров современным транспортом, помогать строить комфортную городскую среду», — сказал председатель совета директоров Павловского автобусного завода Андрей Софонов.

По словам Глеба Никитина, в рамках федеральной программы по модернизации городского электротранспорта регион также закупает новые трамваи и электробусы. Подвижной состав производится в городе Ворсма Павловского муниципального округа. В прошлом году там было создано совместное российско-белорусское предприятие «Нижэкотранс».

Губернатор Нижегородской области поблагодарил президента РФ за поддержку программ обновления общественного транспорта и поздравил всех работников транспортной отрасли с профессиональным праздником.

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