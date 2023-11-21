Глеб Никитин доложил Владимиру Путину об обновлении пассажирского транспорта в Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области прибыл для участия в видеоконференции на площадку Павловского автобусного завода.
Как отметил Глеб Никитин, именно Павловский автобусный и Горьковский автомобильный заводы обеспечат около 65% поставок по программе обновления подвижного состава за счет средств специальных казначейских кредитов, которая реализуется по поручению президента России.
Губернатор Нижегородской области отметил, что первые 47 автобусов сегодня передаются перевозчикам и завтра уже выйдут на востребованные маршруты в Богородском и Городецком муниципальных округах, г. о. г. Бор и Арзамас.
«До конца ноября Павловский автобусный завод передаст области в общей сложности 80 автобусов. Несколько из них сейчас находятся и в этом цехе. Благодаря специальным казначейским кредитам мы обновим более 10 процентов парка всех автобусов Нижегородской области», — подчеркнул Глеб Никитин.
По данным министерства транспорта и автомобильных дорог области, в Богородском муниципальном округе 12 новых автобусов будут работать на маршрутах 206 и 232, в Городецком — 14 машин на маршрутах 1А, 6, 101, 102, 103, 105, 114 и 317, в Арзамасе — 11 автобусов на маршрутах 1, 4, 8, 118 и 122, в городе Бор — 10 машин на маршрутах 222 и 229.
«Мы рады принимать участие в такой масштабной общероссийской программе по обновлению автопарков регионов. Очень важно, что она распространяется не только на большие города, но и на средние и малые населенные пункты. Весь коллектив Павловского автобусного завода ответственно подошел к выполнению задачи и готов и в дальнейшем обеспечивать пассажиров современным транспортом, помогать строить комфортную городскую среду», — сказал председатель совета директоров Павловского автобусного завода Андрей Софонов.
По словам Глеба Никитина, в рамках федеральной программы по модернизации городского электротранспорта регион также закупает новые трамваи и электробусы. Подвижной состав производится в городе Ворсма Павловского муниципального округа. В прошлом году там было создано совместное российско-белорусское предприятие «Нижэкотранс».
Губернатор Нижегородской области поблагодарил президента РФ за поддержку программ обновления общественного транспорта и поздравил всех работников транспортной отрасли с профессиональным праздником.