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03:54 (мск), источник: Комсомольская правда

Вице-губернатор Приморья Антон Волошко официально стал депутатом ЗС ПК

Решение об этом приняли на заседании Избирательной комиссии края.

Источник: Комсомольская правда

Вице-губернатор Приморского края по вопросам внутренней политики, заместитель председателя краевого правительства Антон Волошко официально стал депутатом регионального Законодательного собрания, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток». Подробности — в материале.

В понедельник, 20 ноября, состоялось заседание Избирательной комиссии Приморья, во время которого и приняли решение включить Антона Волошко в список депутатов ЗС ПК.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что в конце октября в Приморье прошли дополнительные выборы депутата заксобрания по округу № 21. По итогам голосования среди четырех кандидатов победу одержал края Антон Волошко, за которого проголосовали 68,68%. Следом за ним идут Данил Самовидов (7,26%), Ольга Сидоренко (12,57%) и Андрей Федотов (9,17%).

Выборы проходили три дня, и за все это время явка составила 30,03%.

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