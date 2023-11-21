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05:08 (мск), источник: АиФ Хабаровск

Экс-мэра Советской Гавани осудят за растрату и присвоение земли на 9,5 млн

Источник: Администрация Советской Гавани

В Хабаровском крае пойдёт под суд бывший мэр Советской Гавани Павел Боровский. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями и растрате 9,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

По версии следствия, 52-летний экс-градоначальник похитил бюджетные средства на сумму 1,4 миллиона рублей — деньги он потратил на дорогостоящие командировки в Хабаровск, Владивосток и Москву. Также за счёт городской казны Боровский заключил договор на получение услуг по дополнительной профподготовке.

Но одними командировочными за счёт бюджета список криминальных эпизодов не ограничился. В период с 2017 по 2022 годы бывший мэр решил получить землю в зоне отдыха общего пользования, чтобы построить на ней дом. Для этого Боровский незаконно изменил ВРИ земельного участка, после чего оформил его на себя и ещё на пять человек. Ущерб городу составил 8 миллионов рублей.

«Следствием по уголовному делу при активном участии сотрудников УФСБ России по Хабаровскому краю собрана достаточная доказательственная база, что позволило предъявить обвинение мужчине. По ходатайству следователя судом наложен арест на имущество, а также на денежные средства обвиняемого», — прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Мэру инкриминируют часть 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение и растрата чужого имущества в особо крупном размере», а также часть 2 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Прокуратура утвердила обвинительное заключение, дело направили в Советско-Гаванский городской суд для рассмотрения по существу.

Незаконно полученную землю, на которой Боровский собирался строить дом, потребовал изъять городской прокурор. Помимо этого, администрация Советской Гавани заявила гражданский иск о взыскании ущерба на 9,5 миллионов рублей, который экс-мэр причинил местному бюджету.

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