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Спецоперация на Украине
08:54 (мск), источник: © РИА Новости

Зеленский отверг идею переговоров с Россией, невзирая на тяжёлое положение ВСУ

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский отверг идею мирных переговоров Украины с Россией, несмотря на «тяжелое положение» на линии соприкосновения, об этом он заявил в интервью британскому таблоиду The Sun.

Источник: РИА "Новости"

«На поле боя тяжело? Да. Но дружить или садиться за стол переговоров с Россией? Нет», — сказал он.

По утверждению Зеленского, Россия сама не выражает желания заключить мир, в связи с чем Украина не может пойти на «мир любой ценой».

Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

Как заявил накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, Киев обеспокоен тем, что западные страны начали указывать на необходимость диалога с Москвой. По его словам, такая тенденция связана с тем, что некоторые западные союзники Украины боятся Россию.

Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Украины от диалога.

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