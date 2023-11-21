07:19 (мск), новости Казахстана, источник: Baigenews
О планах Токаева на эту неделю рассказали в Акорде
В Акорде рассказали о планах президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на эту неделю, передаёт BaigeNews.kz.
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"23 ноября 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая состоится в Минске.
24 ноября 2023 года Глава государства посетит Баку с рабочим визитом для участия в Саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА)", — сообщили в Акорде.