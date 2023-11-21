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07:49 (мск), источник: РБК

Авианосец США прибыл в Южную Корею из-за спутника КНДР

Американский авианосец USS Carl Vinson прибыл на военно-морскую базу в Пусане после того, как Северная Корея уведомила Японию о планах запустить разведывательный спутник, сообщает Yonhap со ссылкой на ВМС Южной Кореи.

Источник: Reuters

«Визит первой авианосной группы США демонстрирует прочную совместную оборонительную позицию альянса Южной Кореи и США и полную решимость реагировать на нарастающие ядерную и ракетную угрозы со стороны Северной Кореи», — заявил контр-адмирал Ким Джи-хун.

USS Carl Vinson в прошлый раз посещал страну в 2017 году. В этом году это уже третий визит в республику американских кораблей: в марте туда прибыл авианосец USS Nimitz, а в октябре — USS Ronald Reagan.

КНДР накануне уведомила береговую охрану Японии о планах запустить разведывательный спутник в период с 22 ноября по 1 декабря. Пхеньян предупредил, что фрагменты могут упасть в Восточно-Китайское море, Желтое море и воды к востоку от филиппинского острова Лусон — за пределами исключительной экономической зоны Японии. Японский премьер-министр Фумио Кисида поручил принять необходимые меры и готовиться к «непредвиденным обстоятельствам».

КНДР предприняла две попытки запуска разведывательного спутника «Маннигён-1» в мае и августе, однако они закончились неудачно. США, Япония, Южная Корея и ООН осудили действия Пхеньяна, заявив, что использование технологии баллистических ракет грубо нарушает многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН и может дестабилизировать ситуацию с безопасностью в регионе и за его пределами. В Северной Корее в ответ заявили, что страна имеет законное право на освоение космоса.

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