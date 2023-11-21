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07:55 (мск), новости Узбекистана, источник: Sputnik.uz

Мирзиёев поставил задачи по трансформации и приватизации банков

Банки будут укреплять сотрудничество с международными рейтинговыми компаниями.

Источник: РИА "Новости"

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Процессы трансформации и приватизации в банковской системе обсудили на совещании с участием Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Речь шла о подготовке банков к приватизации, организации IPO их ценных бумаг, привлечению в сферу опытных иностранных специалистов.

«Поставлена задача усилить взаимодействие с международными рейтинговыми компаниями, разработать среднесрочные меры по повышению рейтинга банков. Отмечена необходимость адаптации системы подготовки профильных кадров к требованиям времени».

говорится в сообщении.

В свою очередь, руководители банков представили свои планы по трансформации и подготовке к приватизации, обучению сотрудников, внедрению передовых IT-решений в сферу.

Подчеркнуто, что каждый банк должен глубоко анализировать проекты и сопровождать их до конца реализации, формировать результативные проекты в регионах и отраслях.

Для справки: за последние три года капитал банков увеличился в 1,8 раза, а годовой объем кредитования — в 2 раза. Четыре банка впервые выпустили евробонды и привлекли $1 млрд на международном рынке капитала.

В «Ипотека-банк» привлекли стратегического иностранного инвестора. Открылись 13 новых частных банков, в республики начали работу ведущие банки Венгрии, Казахстана и Грузии. Объем оказания банковских онлайн-услуг увеличился в 2,7 раза.

ЦБ Узбекистана сохранил основную ставку на уровне 14% годовых.

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Шавкат Мирзиеев