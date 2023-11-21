07:55 (мск), новости Узбекистана, источник: Sputnik.uz
Мирзиёев поставил задачи по трансформации и приватизации банков
Банки будут укреплять сотрудничество с международными рейтинговыми компаниями.
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ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Процессы трансформации и приватизации в банковской системе обсудили на совещании с участием Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
Речь шла о подготовке банков к приватизации, организации IPO их ценных бумаг, привлечению в сферу опытных иностранных специалистов.
«Поставлена задача усилить взаимодействие с международными рейтинговыми компаниями, разработать среднесрочные меры по повышению рейтинга банков. Отмечена необходимость адаптации системы подготовки профильных кадров к требованиям времени».
В свою очередь, руководители банков представили свои планы по трансформации и подготовке к приватизации, обучению сотрудников, внедрению передовых IT-решений в сферу.
Подчеркнуто, что каждый банк должен глубоко анализировать проекты и сопровождать их до конца реализации, формировать результативные проекты в регионах и отраслях.
Для справки: за последние три года капитал банков увеличился в 1,8 раза, а годовой объем кредитования — в 2 раза. Четыре банка впервые выпустили евробонды и привлекли $1 млрд на международном рынке капитала.
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ЦБ Узбекистана сохранил основную ставку на уровне 14% годовых.