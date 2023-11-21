Пермские губернатор и митрополит открыли музей в СИЗО

«Следственный изолятор № 1 распахнул свои двери для всех, кому интересна история уголовно-исполнительной системы России в XVII—XXI вв.еков, неразрывно связанной с историей нашего края. На открытии присутствовали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, Глава Пермской митрополии Мефодий», — сообщает ведомство в соцсетях.
Помещение для музея в СИЗО начали реставрировать еще в 2022 году. Историки за это время подбирали материалы и экспонаты для экспозиции. «Вдоль стены расположены витрины с экспонатами, а в стеклянных рамах редкие архивные документы и фотографии, на которых можно увидеть историю “тюремного замка”. Атмосферу прошлых веков дополняют манекены арестантов в реконструированной одежде и подлинные предметы, которые использовались в быту ссыльных и каторжных», — описывают в ГУФСИН выставку. Попасть в музей пермского СИЗО теперь может любой желающий.