08:45 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Улицы с белорусскими названиями хотят переименовать в родном городе Зеленского
Соседняя с Беларусью Украина планирует переименовать улицы с белорусскими названиями.
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Соседняя с Беларусью Украина планирует переименовать улицы с белорусскими названиями. В родном городе президента Украины Владимира Зеленского Кривом Роге (Зеленский родился в Кривом Роге в 1978 году) планируют переименовать улицы с белорусскими названиями, пишет Sputnik.by.
В сообщении сказано, что власти Кривого Рога намерены переименовать 275 названий улиц, связанных с историей народов, которые проживали в СССР. Что касается улиц с белорусскими названиями, то в Терновском районе города планируют переименовать сразу три. Речь идет про улицы Брестская, а также героев Бреста. Сообщается, что властям необходимо до 27 января 2024 года завершить процесс переименования улиц и придумать новые названия.
Глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в своем телерам-канале написал предложение жителям города в период с 20 ноября по 4 декабря предоставить свои предложения по новым названиям улиц в электронном виде или же на почтовые адреса исполкомов районных в городе советов соответствующего района.