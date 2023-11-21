09:26 (мск), новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz
Чиновники решили сократить маршрут автобуса № 99. Пассажиры против
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. «Тошшахартрансхизмат» продолжает оптимизацию автобусных маршрутов. В этот раз чиновники решили сократить маршрут № 99. Основная идея оптимизации — по главным широким улицам должны быстро ездить автобусы особо большой вместимости (гармошки), а отдельные маршруты, не такие скоростные, — связывать их с разными локациями, сообщает корреспондент Podrobno.uz.