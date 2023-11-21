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09:26 (мск), новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz

Чиновники решили сократить маршрут автобуса № 99. Пассажиры против

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. «Тошшахартрансхизмат» продолжает оптимизацию автобусных маршрутов. В этот раз чиновники решили сократить маршрут № 99. Основная идея оптимизации — по главным широким улицам должны быстро ездить автобусы особо большой вместимости (гармошки), а отдельные маршруты, не такие скоростные, — связывать их с разными локациями, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Может, в этих бесконечных оптимизациях и есть здравый смысл, но горожане не всегда поддерживают новшества, так случилось и на этот раз. Маршрут № 99, связывающий массив «Водник» с Фархадским базаром предлагается сократить, оставив отрезок Водник — Южный вокзал. Подразумевая, что от Южного вокзала и так есть три маршрута до Фархадского базара: № 8, 134 и 131.

Данное предложение, по мнению оптимизаторов, вносится с целью уменьшения пробок на участке малой кольцевой дороги от Южного вокзала до Фархадского базара, а также снижения загруженности автобусами остановки на станции метро «Чиланзар».

Для выяснения мнения горожан был запущен опрос, который показал, что 60% участников против сокращения маршрута, 33% — «за» и 7% — высказали свое мнение по этому поводу в комментариях.

Интересно, что такая ситуация сложилась впервые, до этого участники опросов по оптимизации маршрутов поддерживали новшества. Интересно, как поведут себя чиновники, примут во внимание результаты опроса или нет?

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