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09:08 (мск), источник: АиФ Пермь

Дмитрий Байдин стал главой Оханского района

Депутаты проголосовали единогласно.

Депутаты избрали главу Оханского городского округа, сообщает телеграм-канал «На местах».

Решение приняли депутаты местной думы. Они единогласно проголосовали за кандидатуру действующего главы округа и главы администрации Дмитрия Байдина.

Должность главы администрации Оханска Дмитрий Байдин замещает с 2015 года.

Напомним, ранее в Прикамье был избран глава Добрянского округа. Им стал Дмитрий Антонов.

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