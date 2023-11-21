09:08 (мск), источник: АиФ Пермь
Дмитрий Байдин стал главой Оханского района
Депутаты проголосовали единогласно.
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Депутаты избрали главу Оханского городского округа, сообщает телеграм-канал «На местах».
Решение приняли депутаты местной думы. Они единогласно проголосовали за кандидатуру действующего главы округа и главы администрации Дмитрия Байдина.
Должность главы администрации Оханска Дмитрий Байдин замещает с 2015 года.
Напомним, ранее в Прикамье был избран глава Добрянского округа. Им стал Дмитрий Антонов.