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09:13 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md

Решение ЦИК: в двух населенных пунктах Молдовы будут пересчитаны голоса

Центризбирком назначил пересчет голосов в двух населенных пунктах по итогам первого тура местных выборов.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 21 ноя — Sputnik. Голоса избирателей, отданные за кандидатов в примары в первом туре всеобщих местных выборов в селе Хыждиень Глодянского района и селе Сэнэтэука Флорештского района будут пересчитаны.

Такое решение приняла Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдовы.

«Постановление принято в связи с решением Высшей судебной палаты от 18 ноября, согласно которому утверждены апелляции, поданные Партией развития и консолидации Молдовы о частичной отмене постановления ЦИК № 1575 от 10 ноября о заявлениях и жалобах с просьбой о назначении пересчета голосов, поданные в ЦИК 7—9 ноября», — говорится в заявлении ЦИК.

Таким образом, комиссия была обязана назначить пересчет бюллетеней в указанных избирательных округах.

Процедура пересчета будет проведена не позднее 21 ноября, а ее результаты доведут до сведения ЦИК не позднее 22 ноября.

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