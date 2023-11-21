09:13 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md
Решение ЦИК: в двух населенных пунктах Молдовы будут пересчитаны голоса
Центризбирком назначил пересчет голосов в двух населенных пунктах по итогам первого тура местных выборов.
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КИШИНЕВ, 21 ноя — Sputnik. Голоса избирателей, отданные за кандидатов в примары в первом туре всеобщих местных выборов в селе Хыждиень Глодянского района и селе Сэнэтэука Флорештского района будут пересчитаны.
Такое решение приняла Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдовы.
«Постановление принято в связи с решением Высшей судебной палаты от 18 ноября, согласно которому утверждены апелляции, поданные Партией развития и консолидации Молдовы о частичной отмене постановления ЦИК № 1575 от 10 ноября о заявлениях и жалобах с просьбой о назначении пересчета голосов, поданные в ЦИК
Таким образом, комиссия была обязана назначить пересчет бюллетеней в указанных избирательных округах.
Процедура пересчета будет проведена не позднее 21 ноября, а ее результаты доведут до сведения ЦИК не позднее 22 ноября.