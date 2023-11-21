Виталий Хоценко сообщил о сроках начала работы популярного детского лагеря в Омской области

Как отметил глава региона, работы продвигаются, и планируется, что первая смена детей приедет в лагерь в декабре.
«В Калачинске во всесезонном детском лагере “Орленок” продолжаем возводить три модульных корпуса. Каждый блок рассчитан на 50 детей. Параллельно благоустраиваем территорию. Строительство ведем в рамках президентской программы развития инфраструктуры детского отдыха. Планируем, что первая смена ребят приедет в лагерь уже декабре», — заявил Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.
Напомним, что летом 2023 года Омская область в числе ряда других субъектов выиграла в отборе на создание объектов отдыха и оздоровления детей. Конкурс проводился комиссией Министерства просвещения РФ.
В итоге на модернизацию калачинского учреждения отдыха и оздоровления детей регион получил 80 млн рублей по программе развития инфраструктуры детского отдыха.
В июле 2023 года руководитель области Виталий Хоценко поставил задачу Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта завершить работы по обустройству до середины декабря текущего года, чтобы ребята в зимнюю смену могли отдохнуть и оздоровиться в обновленном лагере.