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10:01 (мск), источник: СуперОмск

Виталий Хоценко сообщил о сроках начала работы популярного детского лагеря в Омской области

Во вторник, 21 ноября 2023 года, губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о ходе модернизации популярного детского оздоровительного лагеря «Орленок», который находится в Калачинском районе.

Как отметил глава региона, работы продвигаются, и планируется, что первая смена детей приедет в лагерь в декабре.

«В Калачинске во всесезонном детском лагере “Орленок” продолжаем возводить три модульных корпуса. Каждый блок рассчитан на 50 детей. Параллельно благоустраиваем территорию. Строительство ведем в рамках президентской программы развития инфраструктуры детского отдыха. Планируем, что первая смена ребят приедет в лагерь уже декабре», — заявил Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

Напомним, что летом 2023 года Омская область в числе ряда других субъектов выиграла в отборе на создание объектов отдыха и оздоровления детей. Конкурс проводился комиссией Министерства просвещения РФ.

В итоге на модернизацию калачинского учреждения отдыха и оздоровления детей регион получил 80 млн рублей по программе развития инфраструктуры детского отдыха.

В июле 2023 года руководитель области Виталий Хоценко поставил задачу Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта завершить работы по обустройству до середины декабря текущего года, чтобы ребята в зимнюю смену могли отдохнуть и оздоровиться в обновленном лагере.

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