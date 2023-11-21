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10:20 (мск), источник: СуперОмск

В Омской области официально представили нового министра здравоохранения

Во вторник, 21 ноября 2023 года, состоялось официальное представление нового министра здравоохранения Омской области, 35-летнего Артема Наркевича.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил прежний глава ведомства Александр Мураховский.

«Сегодня был представлен новый министр здравоохранения Омской области — Наркевич Артем Николаевич. Желаю Артему Николаевичу успешно достичь поставленных президентом стратегических целей развития здравоохранения на территории Омского региона», — заявил Александр Мураховский.

От себя Мураховский выразил слова признательности коллегам по областному правительству, сотрудникам министерства и каждому работнику отрасли — за поддержку и конструктивную совместную работу.

«Благодарю главу региона Виталия Павловича Хоценко за высокую оценку моей работы. На заседании правительства Виталий Павлович вручил знак отличия “Заслуженный работник здравоохранения Омской области”, — сообщил Александр Мураховский.

Напомним, накануне, 20 ноября 2023 года, губернатор Виталий Хоценко объявил новый состав правительства Омской области, а также кабинета министров. Отметим, что до назначения главой омского Минздрава Артем Наркевич работал советником по вопросам здравоохранения.

Для справки:

Артем Наркевич в 2010 году окончил Красноярский медуниверситет по специальности «лечебное дело». После он окончил ординатуру и аспирантуру. Защитил докторскую диссертацию о диагностике туберкулеза. Работал деканом лечебного факультета КрасГМУ, позже стал проректором Южноуральского медуниверситета в Челябинске.

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В Омской области официально представили нового министра здравоохранения
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