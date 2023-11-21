10:42 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"
В Челябинской области проверят минстрой и дорожников
ЧЕЛЯБИНСК, 21 ноября, ФедералПресс. Главное контрольное управление Южного Урала в 2024 году намерено проверить четыре региональные организации.
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«Будет проверено соблюдение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд за 2023 год», — сказано в приказе.
Проверки коснутся минстроя и инфраструктуры Южного Урала и комитете дорожного хозяйства города Челябинска.
Кроме того, ГКУ проконтролирует работу «Челябоблинвестстроя» и казенного учреждения «Центр обслуживания мировых судей Челябинской области».
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в минздраве Челябинской области началась проверка.