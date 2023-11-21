Мы пахали — я и ПАС: Бывшая премьер Гаврилица с зарплатой 100 тысяч леев сказала, что народ Молдовы сам виноват в низких заработках

Экс-премьер Молдовы Наталья Гаврипица обвинила жителей республики в том, что они плохо работают. Именно поэтому у народа Молдовы низкие зарплаты.
Что она имеет в виду? Может сейчас даст дельный совет, как разбогатеть молдаванам при ПАС?
Сама Гаврилица получала на посту главы правительства 16 тысяч леев (820 евро). Сейчас, по ее словам, она получает намного меньше 100 тысяч леев (5 тысяч 126 евро), которые ей приписывают.
«Но все равно, да, эта зарплата высокая по стране. Но не следует смотреть на уровень зарплаты, а надо смотреть эффективность работы чиновников. Если хотим, чтобы были хорошие зарплаты, нужно лучше работать. Спросите нашу диаспору за рубежом об этом. Они вам скажут, каково это», — сказала теперь уже сотрудница Нацбанка в интервью Jurnal TV.
Ранее председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам, депутат PAS Раду Мариан заявил, что средняя зарплата в Молдове составляет ставила 12 176 леев, то есть 681 доллар. Не верите? Вы, значит, как говорит Гаврилица, плохо работаете.
В общем и целом, Гаврилица молодец. Она и работает хорошо, и поэтому зарплата на высоком посту в Нацбанке у нее хорошая. Вот уж точно хорошие времена для Гаврилицы наступили.