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10:24 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Главы трех стран подтвердили участие в саммите ОДКБ в Минске

Пресс-службы Путина, Токаева и Рахмона сообщили о намерении лидеров посетить Минск 23 ноября и пообщаться с Лукашенко.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 21 ноя — Sputnik. Пресс-службы президентов трех государств сообщили, что лидеры посетят белорусскую столицу для участия в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

В том числе ожидается президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Двадцать третьего ноября 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая состоится в Минске».

сообщила его пресс-служба.

В будущем году председательство в ОДКБ должно перейти от Беларуси к Казахстану, поэтому Токаев, как ожидается, расскажет в Минске о приоритетах на 2024 год. После Минска он отправится в Баку, где 24 ноября поучаствует в саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА).

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, как заявили в его пресс-службе, также приедет в Минск. Перед этим, 21—22 ноября, он совершит визит в Россию, где проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Российский лидер также подтвердил, что 23 ноября будет в Минске на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Решение о минском саммите было принято еще в прошлом году по итогам встречи в Ереване. Тогда Армения председательствовала в Организации.

Накануне саммита в белорусской столице запланировано совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян решил не ехать на саммит в Минск. Политик заверил, что речи о выходе его страны из Организации не идет. Ереван продолжает отчислять взносы на уставные органы ОДКБ, хоть и ограничил свое участие в мероприятиях блока.

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