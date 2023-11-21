Челябинский вице-губернатор Ирина Гехт обвинила чиновников системы образования в равнодушии и некомпетентности

За последние четыре года в регионе открыли девять ресурсных классов для особенных детей. Четыре из них работают в Челябинске, остальные — в Миассе, Магнитогорске, Еманжелинске, Симе. Жители Снежинска тоже просили открыть такой класс в их городе, они три года назад обратились в управление образования, но получили от чиновников отказ. Также родители общались с директорами школ, но безрезультатно. Последние боятся, что из-за детей с расстройствами учебный процесс будет сорван. Сейчас снежинцам приходится искать ресурсные классы в других городах. Ирина Гехт считает, что проблема на самом деле не в детях, а в нежелании взрослых приложить усилия к решению вопроса.
«Нужно создать условия в виде специальных помещений для психологической разгрузки, обученных тьюторов и так далее (к слову, коэффициенты финансирования на одного ученика в школах с ресурсными классами мы увеличили практически в 20 раз). Кроме того, мы говорим об интеграции в школы детей с сохранным интеллектом на уровне нормы. У детей с РАС и синдромом Дауна интеллект может быть даже выше нормы — они зачастую преуспевают в точных науках и в творчестве. Таких детей неправильно запирать в коррекционных школах», — высказала свою точку зрения Ирина Гехт.
Первый вице-губернатор напомнила, что Снежинск является наукоградом и городом интеллектуалов. А образованность измеряется отношением в том числе к особенным детям, отметила она.
"То, что я вижу в Снежинске, свидетельствует о полнейшем равнодушии и некомпетентности представителей городского управления образования.
К сожалению, это не первая ситуация, которая убеждает меня в этом. Когда социально важная и уже успешно опробованная инициатива встречает противодействие со стороны ответственных лиц, стоит задуматься о том, соответствуют ли они занимаемой должности«, — заявила заместитель губернатора.
Редакция “ЕАН. Челябинск” направила запрос в управление образования Снежинска. Мы спросили, в частности, почему родителям годами отказывают в открытии ресурсных классов.